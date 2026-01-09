Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Тримесечно котенце оцеля след почти едноседмично пътуване, скрито в камион, който превозвал машинни части от Турция към Германия. Това съобщиха властите, цитира Turkiye Today. Животното било открито от полицията и митническите служители по време на рутинна проверка на магистрала в Южна Германия.

Служителите спрели камиона близо до Вюрцбург, след като чули упорито мяукане от товарната зона. При проверката открили изтощеното котенце, свито в тясно празно пространство сред машинните части. Животното показвало признаци на дехидратация и умора след дългото пътуване.

Според германските митнически власти котенцето вероятно е изминало хиляди километри без достъп до храна и вода. След откритието камионът бил ескортиран до митническия офис в Швайнфурт, където животното получило първа помощ, преди да бъде настанено в местен приют за по-нататъшни грижи.

Приютът съобщи, че котенцето е на около три месеца, като се възстановява добре и реагира положително на лечението, въпреки че ветеринарите го държат под наблюдение заради изтощението. Котето ще остане под краткосрочна карантина за бяс, преди да завърши необходимите ваксинации.

След периода на възстановяване и карантина котето ще бъде предложено за осиновяване и ще може да намери нов дом в Германия.

Митническите служители не уточниха как животното е попаднало в камиона или откъде точно е тръгнало в Турция, като отбелязаха, че случаят изглежда по-скоро случайно събитие, отколкото умишлен акт. Фокусът остава върху хуманното отношение към животните и безопасността при транспорта.