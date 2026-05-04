Отново се появиха лилави медузи в Егейско море.

Появата на лилави медузи е естествено явление, но крие рискове, предупреждават гръцките власти. Тези медузи са силно токсични и представляват опасност за плуващите в морето. Допирът до тях е изключително болезнен. Поради риск от тежка алергична реакция е необходимо незабавно да се потърси лекарска помощ.

Причините за появата на този тип медузи са топлото време, климатичните промени и риболовът, които увеличават тяхната популация.

Отново се появиха лилави медузи в Егейско море.

Появата на лилави медузи е естествено явление, но крие рискове, предупреждават гръцките власти. Тези медузи са силно токсични и представляват опасност за плуващите в морето. Допирът до тях е изключително болезнен. Поради риск от тежка алергична реакция е необходимо незабавно да се потърси лекарска помощ.

Причините за появата на този тип медузи са топлото време, климатичните промени и риболовът, които увеличават тяхната популация.

Засега медузите са фиксирани до остров Евбея. Властите поставят там специални мрежи, за да спрат навлизането им към плажа. Въпреки това се препоръчва да не се влиза в морето на плаж, където има информация, че са забелязани лилави медузи, предаде кореспондентът на БНР.

За децата понякога са атракция, но се обръща специално внимание родителите да са предпазливи.

Тези мекотели се движат по течението и миналата година бяха забелязани и в Северна Гърция, на Халкидики, до Солун и до плажовете на Катерини.

Не може да се предвиди движението им това лято, но лекарите и властите препоръчват да не се докосват и да се избягват плажове с тях.