Компанията OpenAI, създател на ChatGPT, намали драстично очакваните разходи за разширяване на изчислителните мощности до 2030 година, информира. В изявление пред инвеститорите собственикът на компанията Сам Алтман е обявил, че ще бъдат необходими 600 милиарда долара, вместо първоначално търсените 1.4 трилиона.Намаляването на прогнозата идва в момент, когато много от инвеститорите се усъмниха, че OpenAI ще може да реализира обещаните печалби при този темп на разходите. Именно това накара и един от основните партньори на OpenAI производителят на чипове Nvidia да се откаже от първоначалните намерения да инвестира 100 милиарда долара в изкуствения интелект. След преговори сумата беше намалена до 30 милиарда долара.OpenAI прогнозира, че до 2030 година общите й приходи ще бъдат около 280 милиарда долара. За сравнение миналата година компанията е генерирала приходи от 13.1 милиарда долара, а разходите й са били 8 милиарда.Седмично около 900 милиона души използват ChatGPT и другите AI модели, отбелязва CNBC.