"За да победим това зло отвън, първо трябва да бъдем силни отвътре. Знам, че в миналото сме имали турбуленции. Знам, че е имало разочарования. Някои са си тръгнали, някои са се върнали, а някои все още стоят на прага и обмислят. Искам да бъда кристално ясен днес. Вратите на СДСМ са широко отворени за всеки честен социалдемократ, за всеки работник, за всеки интелектуалец, който има добри намерения към държавата. Но, позволете ми да отправя послание към тези, които си мислят, че могат да седят на два стола. Към тези, които си мислят, че могат да бъдат в СДСМ и да работят за интересите на правителството или да формират фракции, нови движения и всичко останало, само за личните си интереси. Това време свърши. Днес слагаме край на разединението. СДСМ не е пазар за функции. СДСМ е армия от ценности. Който иска да се бори рамо до рамо с нас – е истински, искрено, братски добре дошъл. Но който планира да ни подкопае отвътре, който планира да бъде "троянски кон“ на ВМРО или някакви други групи по интереси – нека си тръгне веднага. Нямаме време за предателства. Нямаме лукса на суетата. Или сме заедно в тази битка за живота или смъртта на демокрацията, или сме нищо. Избирам да бъда всичко. Избирам борбата, честната и силната'', подчертава Филипче.
“Когато национализмът започне да разяжда тъканта на обществото – ние сме лекарството. Когато омразата се опитва да ни настрои един срещу друг – ние сме съединителната тъкан. Когато режимът се опитва да заглуши свободната мисъл – ние сме гласът, който крещи. През цялата история, винаги когато е царувал страх, СДСМ е бил факелът, който е показвал изхода. Така беше през 90-те, така беше през 2016 г. и ви обещавам – така ще бъде и сега'', подчертава Филипче.
"Донесоха ни брутално отрезвяване. Обещаха гордост, но не донесоха просяшка тояга. Обещаха реформи, но донесоха грабеж с епични размери. Донесоха търгове за своите близки, донесоха грабеж на европейски пари, от който всички се срамуваме. Нека бъдем напълно честни за това, което ни причиниха. Това не е просто некомпетентност. Когато не чистите сняг или боклук в Скопие - това е некомпетентност. Но когато създавате бюджета за 2026 г. с дупка от два милиарда евро и за това трябва да пристигнат нови заеми - това, скъпи гости, не е грешка, това е умишлен невъоръжен грабеж на тази страна. Това е финансово престъпление срещу бъдещето на децата. Тези пари не изчезват във въздуха. Тези пари се вливат в джобовете на тяхната олигархия, докато гражданите ще плащат сметката чрез инфлацията, която им изяжда хляба'', добавя Филипче.
“Замразиха цените на хартия, но в действителност цените се покачват стремглаво. Защо? Защото защитават спекулантите, а не гражданите. От 1 януари всичко поскъпна, включително отоплението и токът, а Мицкоски ни убеждава, че сме четвъртата икономика в Европа. Някой чувства ли се сякаш живее в четвъртата икономика в Европа, питам гласно днес. Всички знаете отговора много добре. И докато народът се бори за коричка хляб, къде е премиерът? В Давос. Играе си на световен лидер, прави си селфита по коридорите, защото не е имал нито една среща от пет дни. Човекът е турист и това не е хипербола. Докато страната се пука по шевовете у дома, Мицкоски прокарва скъпа почивка, платен с обществени пари. Македония, уважаеми гости, уважаеми граждани, е в дипломатическа изолация. Европейският път е блокиран, а те нямат план. Европа ни отписа, а САЩ не ни записва. Вместо да сме в периметъра на САЩ, с Мицкоски се озовахме извън кръга, наречен Европа. Подобна дипломатическа лудост и объркване не са оправдани. Това е предателство на националните интереси. Такова предателство ще се помни от много бъдещи поколения'', смята Филипче.
Според Филипче "единственият им план е да държат РСМ в калта на Балканите, за да могат да управляват без правила, без европейски съдилища, без контрол“.
"Когато СДСМ беше на власт, както заявяваха Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ, помните ли? Бяхме подчинени на Европа. Той щеше да ни върне гордостта. И какво получихме? Получихме правителство, което беше напълно подчинено, изнудвано и купено с пари и проекти на Вучич и Орбан. Те сведоха страната до последната дупка на Балканите с премиер, който няма право да подпише никакво решение без одобрението на ръководителите си", добавя той.
"Но има нещо още по-страшно, което се подготвя на тъмно. Слушаме, четем, гледаме и следваме. Правят се планове, далеч от очите на обществеността, за приемане на мигранти от Западна Европа. Вече е приет закон за 10 000 под прикритието на чуждестранни работници. Искат да превърнат Македония в карантинна зона, в буферна зона за чужди проблеми, само за да получат потупване по рамото и заем от 6 милиарда евро. Искат да продадат сигурността на домовете ни и на децата ни за дребни политически точки. Това е върховен акт на предателство към собствения ни народ. Няма да позволим Македония да се превърне в лагер за чуждестранни геополитически дребни мошеници, докато децата си стягат багажа, за да напуснат страната", посочва Филипче.
Той смята, че планът на правителството е бил разкрит.
"Планът е разкрит, те вече не могат да го крият. Първо, разкрихме оста със Сърбия и Унгария. Съюзът с Орбан и Вучич, където те се застъпват за антиевропейски и подкрепят проруски позиции, които ни доведоха до попадането ни в американския списък на страните от третия свят. Второ, те умишлено задълбочиха връзките си с десни антиевропейски лидери и повдигнаха спорове със съседите ни поради вътрешна кампания, рискувайки европейската интеграция за вътрешна власт и пари. Трето, тази ос защитава интересите на Москва на Балканите с инвестиции, които ни обвързват с авторитарни режими. Четвърто, плановете им да разбият Социалдемократическия съюз на Македония, ново сдружение, ново движение, нов екип, дори нова партия с троянски коне, създадена от нашите другари, които седят на два стола и работят в интерес на правителството'', подчертава Филипче.
