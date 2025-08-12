ЗАРЕЖДАНЕ...
Опустошителни пожари в Испания обхванаха уникален обект на световното наследство ЮНЕСКО
© X
Екстремните жеги и силният вятър са предизвикали огнени торнадота като струята е изгорила няколко къщи, пише Reuters. От новинарската агенция съобщават още, че пламъците са достигнали Лас Медулас - район, който е част от културното наследство на ЮНЕСКО.
Експерти посочват, че едва след изгасяването на пламъците, ще бъде направена оценка на щетите.
ЮНЕСКО описва обекта като "най-добре запазеният пример за минни райони, датиращи от гръко-романския период".
В Кастилия и Леон горяха 13 пожара в последните три дни. Прогнозите за времето обаче не са благоприятни - очаква се жегите да станат дори по-силни.
Още по темата
/
Килауеа пак изригна
07.08
Иран затваря обществени служби заради жегата, запасите във водохранилищата са необичайно ниски нива
05.08
Трус на Халкидики
05.08
Още от категорията
/
Потребителите на Android са получили предупреждението на Google, 30 секунди преди земетресението в Турция
11.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мощна експлозия в стоманодобивен завод в Пенсилвания, има много р...
22:38 / 11.08.2025
Албания гори: Пет държави пращат въздушна помощ за гасене на огън...
19:34 / 11.08.2025
Великобритания депортира българи с криминално минало обратно у на...
19:56 / 11.08.2025
Тръмп изпраща Националната гвардия в столицата Вашингтон
20:39 / 11.08.2025
Тръмп обяви, че "отива в Русия" в петък
19:35 / 11.08.2025
ООН с остра реакция за убийството на палестински журналисти в Газ...
16:31 / 11.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.