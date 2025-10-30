Сподели close
Ураганът "Мелиса" промени цветовете на водите на Карибско море на югозапад от Ямайка. 

"Причината за това е силното движение, предизвикано от ветровете на циклона върху повърхностните води, което доведе до пренасяне на морски седименти към по-плитки райони.", съобщават от Meteo Balkans. 

От Meteo Balkans казват още, че това явление има положителен ефект върху морската екосистема, защото стимулира развитието на морския живот и увеличава количеството хранителни вещества. 

"Фокус" припомня, че най-малко 34 души загинаха, след като ураганът "Мелиса" опустоши Карибите. Той премина през Ямайка, Хаити, Доминиканската република и Куба. Кубинските власти евакуираха над 735 000 души.