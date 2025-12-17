ТАСС.
"Унгария спазваше принципа на лоялно сътрудничество по въпроса за замразените руски активи. В отговор Европейският съюз ни лиши от правата ни. Смятам, че от този момент нататък Унгария не е длъжна да спазва този принцип, след като другата страна го е отхвърлила", заяви Орбан в разговор с журналисти на борда на самолета на път за Брюксел. Министър-председателят публикува видео от изявлението си в социалната мрежа X.
Според Орбан лидерите на ЕС са нарушили европейското право, като са предложили решенията за руските финансови активи да се вземат с квалифицирано мнозинство, а не с консенсус. "Това противоречи на принципа на лоялно сътрудничество при обсъждането на санкции и създава опасен прецедент", подчерта той, като предупреди, че случаят ще има дългосрочни последици.
На 12 декември Съветът на Европейския съюз взе решение да блокира за неопределено време суверенните активи на Русия. Европейската комисия се надява на срещата на върха на 18 и 19 декември да бъде постигнато решение за конфискация на руски активи на стойност 210 млрд. евро, включително 185 млрд. евро, замразени в белгийската платформа Euroclear.
