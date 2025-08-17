ЗАРЕЖДАНЕ...
Осем души загинаха при внезапни наводнения в Северен Китай
©
Група от 13 души са били на къмпинг на открито в Урат Реар Банър, Монголия, когато около 22:00 часа в събота (16 август) е настъпило внезапно наводнение, съобщи държавната информационна агенция Xinhua.
Министерството на извънредните ситуации е разпоредило пълномащабни спасителни операции и е изпратило работна група на мястото.
Природните бедствия са често явление в Китай, особено през лятото, когато в някои региони вали проливен дъжд, а на други места има високи температури.
Броят на жертвите от внезапни наводнения и кални свлачища в северозападен Китай в началото на август е най-малко 13, съобщиха държавните медии през август.
Още по темата
/
Професор от БАН: България навлиза в нов период, при който сушата не е аномалия, а закономерност
14.08
Още от категорията
/
"Всички деца споделят еднакви тихи мечти за любов, възможности и защита": Fox News публикува емоционалното "писмо за мир" на Мелания Тръмп до Путин
11:03
Ужас в Румъния, опашки от хора по бензиностанциите - пълнят туби с гориво! Делян Добрев: Празнувайте, че се отървахме от Асен Василев!
02.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Член на Управителния съвет на ЕЦБ с едно последно предупреждение
21:47 / 16.08.2025
Тръмп: Путин настоява Украйна да отстъпи Донецка област
19:59 / 16.08.2025
Българка беше прободена 10 пъти с нож в Гърция
18:42 / 16.08.2025
Европейските лидери са поканени да се присъединят към срещата Тръ...
17:46 / 16.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.