NRK в следобедните часове на 8 март.
''Една от хипотезите е, че става дума за акт на тероризъм'', заяви пред обществената телевизия ръководителят на съвместното звено на полицията за разследване и разузнаване Фроде Ларсен.
Полицията не предостави подробности за причината за експлозията, като заяви само, че е използвано ''взривно устройство''. Фрагменти от стъкло са се виждали в снега близо до входа на консулския отдел, както и пукнатини в дебела стъклена врата, лампи, висящи от кабелите си, и черни следи по земята в долната част на вратата, вероятно причинени от експлозията, според информационната агенция AFP.
Държавният департамент на САЩ не коментира инцидента.
Експлозия в посолството на САЩ в Осло
Експлозия е станала на входа на посолството на САЩ в Осло, Норвегия, около 1:00 ч. местно време (2:00 ч. българско време) на 8 март, съобщи по-рано NRK, позовавайки се на полицейско изявление.
Полицията разпитва свидетели и издирва извършителите, като провежда разследване на местопрестъплението с кучета, дронове и хеликоптери. Досега не са открили нищо, което би могло да представлява заплаха за местните жители. Улицата, на която се намира посолството, е затворена за движение.
Осло: Експлозията в посолството на САЩ вероятно е тероризъм
©
Още от категорията
/
Има надежда сънародниците ни да кацнат във Варна: Международните летища в Дубай частично възобновиха дейността си
07.03
Ще кацнат ли във Варна сънородниците ни: Спряха всички полети от и до Дубай до второ нареждане
07.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.