Le Monde.
Той е един от петимата заподозрени и арестувани в сряда. Днес обаче мъжът е бил освободен без обвинение. Това съобщиха адвокатите му София Бугрин и Ноеми Горин.
Петте ареста в сряда бяха в допълнение към тези на двама 30-годишни младежи, арестувани преди седмица и, които също са заподозрени. Двамата мъже бяха обвинени и поставени в предварително задържане в сряда вечерта.
Освободиха заподозрян за обира в Лувъра
