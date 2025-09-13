ЗАРЕЖДАНЕ...
От днес в Гърция: Глобяват с до 8000 евро за превишена скорост, до 4000 евро за пияни шофьори
Новият Кодекс за движение по пътищата въвежда интервенции, насочени към предотвратяване на смъртни случаи и сериозни наранявания. По-конкретно, в Атика ще бъдат активирани цифрови камери, а глобите ще бъдат изпращани директно на нарушителите чрез платформата gov.gr.
Една от най-важните промени е концепцията за рецидивизъм. Многократните нарушения не се компенсират, а водят до кумулативни санкции, увеличаващи както паричните глоби, така и административните санкции, като например отнемане на шофьорска книжка или дори наказателно преследване.
Особен акцент се поставя върху използването на мобилен телефон по време на шофиране, където наказанията са много по-строги, пише NOVA. Първото нарушение се наказва с глоба от 350 евро и отнемане на шофьорската книжка за 30 дни, докато повторните нарушения водят до глоби до 2000 евро и отнемане на шофьорската книжка, с наказателни последици в случай на произшествие.
В същото време шофирането под въздействието на алкохол вече се наказва по-строго, с глоби до 4000 евро, отнемане на шофьорската книжка до 10 години и наказателно преследване, което може да достигне дори 10 години затвор, особено ако е причинен фатален инцидент.
Освен това, новият Кодекс за движение по пътищата, предвижда строги санкции за неизползване на предпазен колан и каска, като глобата се прилага както за водача, така и за пътника, а повторно нарушение може да доведе до отнемане на шофьорска книжка за една година.
Ограниченията на скоростта се коригират, намаляват се в градовете и се увеличават извън градските райони, като за изключително високи скорости са предвидени глоби до 8000 евро и отнемане на шофьорска книжка за 4 години.
Особено строги санкции се налагат и за незаконно паркиране на рампи за инвалиди, като при рецидив се предвиждат глоби до 2000 евро и отнемане на шофьорска книжка за една година.
Новият Кодекс за движение по пътищата също така подобрява безпроблемното функциониране на обществения транспорт, като затяга глобите за незаконно паркиране и забранява на такситата да се движат в автобусните ленти, освен в спешни случаи.
Технологиите и дигитализацията са ключови инструменти в усилията за предотвратяване и подобряване на безопасността на движението по пътищата в Гърция.
