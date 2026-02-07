Отчетоха изключително голям температурен контраст в Европа
© MeteoBalkans
Причината за този силен контраст е мощен блокиращ антициклон, който задържа студения въздух над Източна и Северна Европа, докато едновременно с това южните и западните части на континента попадат под влияние на по-топли въздушни маси от Африка.
Метеоролозите предупреждават, че подобни резки температурни разлики създават условия за екстремни метеорологични явления – силни ветрове, интензивни валежи, поледици и бързи промени във времето, особено в преходните зони между студения и топлия въздух.
Още по темата
/
Още от категорията
/
САЩ нанесоха удари по кораб, заподозрян в "трафик на наркотици" в източната част на Тихия океан
06.02
Торнадо удари Корфу
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Въпреки Carlyle: "Лукойл" преговаря с поне 2 други компании за пр...
18:25 / 06.02.2026
САЩ нанесоха удари по кораб, заподозрян в "трафик на наркотици" в...
09:37 / 06.02.2026
Проф. Чуков: Съюзници са настоявали САЩ да се опита да даде някак...
08:31 / 06.02.2026
Над 10 труса разлюляха Албания, най-силният е с магнитуд от 4.0 п...
08:56 / 05.02.2026
Мощен взрив след дерайлирането на товарен влак в Русия, горят пет...
18:02 / 04.02.2026
Euroclear ще даде на Украйна 3,3 млрд. евро приходи от замразенит...
13:21 / 04.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.