Протестите в Иран се увеличават, в тях се включиха повече от 30 града. Властта вече започва да използва сила и репресии. Това каза международният анализатор Мохамед Халаф в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС. 

Отстраняването на аятолах Хаменей не само ще създаде политически вакуум, а ще предизвика борба между различните центрове на власт за това кой да бъде законен наследник. "Самият аятолах Хаменей държи в ръцете си всички центрове – политически, военни, финансови, службите за сигурност. Според мен САЩ не искат в момента да има президент, но от друга страна и върховен лидер, който да бъде над президента, над Конституцията на Иран, над парламента и той да определя сам всичко, което се случва в държавата“, обясни Халаф.

Настоящият президент Масуд Пезешкиан от своя страна няма нито ресурсите, нито инструментите, които да му позволят да управлява и да упражнява влияние, добави той.

Лидер на протестите, макар в изгнание в САЩ, е синът на последния шах Реза Пахлави.