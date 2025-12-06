Откриха 18 мъртви мигранти в лодка край Крит
А нова информация сочи, че лодката е била открита в неконтролируемо състояние в морската зона, съобщава гръцката ERT.
Противно на първоначалната информация, лодката не се е преобърнала. 18-те загинали са открити във вътрешността на лодката и според първоначалните оценки те изглежда са починали от хипотермия и глад, тъй като са останали изложени на лошо време за дълго време.
Двамата оцелели съобщили на властите, че лодката е била неуправляема поради лошото време и че са се борили с часове без храна или защита от условията. Информация от бреговата охрана показва, че телата на 18-те души на борда са били мъртви повече от ден.
