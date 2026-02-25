ABC.
Според предварителните данни, Boeing 737 MAX 8 е бил обстрелян при кацане на летище Меделин, Колумбия, на 22 февруари. Повреди по дясното крило са забелязани едва след завръщането на самолета в Съединените щати.
"Летателният апарат бе веднага изтеглен за инспекции и допълнителен ремонт. Ще сътрудничим пряко на всички компетентни органи, за да проведем разследване на инцидента", съобщи компанията собственик на самолета - ''American Airlines".
Самолетната компания подчертава, че не е имало ранени при инцидента и не са били отчетени технически проблеми по време на полета.
Самолетът е приземен и се ремонтира. Правоприлагащите органи и в двете страни провеждат разследване.
През ноември 2024 г. САЩ забраниха всички граждански полети към Хаити за период от един месец, след като три самолета бяха повредени от изстрели.
©
