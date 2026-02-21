360.ru. Размерите на кристала са 50,5×30,6×18,6 мм.
След внимателен анализ е станало ясно, че самородният къс е изключително рядък, тъй като е с минимално съдържание на азот. Подобен вид камъни са под един процент в природата, подчертава директорът на рудодобивното предприятие, където е открит диамантът.
От началото на разработването на находището това е 52-ят уникален кристал. През септември миналата година на същото място беше изваден диамант с тегло 340 карата.
текст: Милен Кандарашев
Откриха рядък диамант с тегло 228 карата
