ABC News.
Спасители откриха тялото на мъж при спасителна операция с кучета след експлозията, съобщиха властите.
Испанската информационна агенция EFE съобщи, че пожарникарите подозират, че експлозията е причинена от изтичане на газ, но полицията все още разследва причината.
Началникът на пожарната Хавиер Ромеро заяви, че пожарникарите са извадили четирима души от развалините след експлозията, станала около 15:00 часа в събота на партера на триетажна сграда. Той каза, че взривът е повредил кафене, магазин и други имоти.
Припомняме какво каза свидетел на експлозията: "Бяхме си вкъщи и усетихме експлозията, веднага избягахме... беше пълен хаос".
