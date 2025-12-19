Сподели close
Заподозреният за масовата стрелба в университета "Браун" е бил намерен мъртъв в четвъртък вечерта, след като се е самоубил.

Тялото на 48-годишния Клаудио Валенте, бивш студент от университета и португалски гражданин, е било намерено в склад в Салем, Ню Хемпшир, съобщава CNN.

Валенте е отговорен и за убийството на професор от Масачузетския технологичен институт дни след нападението срещу университета "Браун", съобщиха прокурорите. 

След трагедията държавният секретар Кристи Ноем обяви, че САЩ ще спрат временно програмата си за лотария за визи. 

ФОКУС припомня, че нападението стана в събота следобед в департамента по физика по време на изпитна сесия. Двама души загинаха, а девет други бяха ранени.