Владимир Путин се появи отново в публичното пространство след мистериозно отсъствие от събития на живо, което предизвика спекулации за здравето и действията му, пише британскиятВладимир Путин, който е подложен на строг контрол по отношение на здравето си, бе видян за последен път в публичното пространство на 5 февруари, когато изнесе реч на церемония по повод "Годината на единството на народите на Русия".След като изчезна от публичното пространство за 13 дни, Путин се появи отново, което предизвика спекулации за неговото здраве и местонахождение.Путин се появи отново на 18 февруари, като инспектира изложба, свързана с Агенцията за стратегически инициативи, и проведе видеоконференции. Същия ден той е видян да провежда онлайн среща на правителството си. Но въпросите за местонахождението на 73-годишния президент по време на отсъствието му продължават да витаят. Фактът, че отсъствието на руския лидер съвпадна с тристранните преговори, разбуни туховете още повече.Независимият медиен канал "Система“ твърди, че през този почти двуседмичен период Кремъл е разчитал на така наречените архивни кадри – предварително записани срещи с официални лица, които са били излъчвани по-късно. Това е създало фалшивото впечатление, че Путин е бил постоянно на работното си място.Според публикацията, най-малко седем срещи, излъчени от 9 февруари, вероятно са били записани по-рано, което прави 10-дневно отсъствие, въпреки че има подозрения, че той може да е бил отсъствал от 6 февруари – 13-дневно отсъствие.В офиса на Путин в Кремъл има две стайни растения от вида аглаонема. "Система" твърди, че едно от листата е пожълтяло между края на януари и началото на февруари, но в кадри, излъчени от 9 февруари нататък, същото растение отново изглежда зелено и здраво. "Растенията не могат да върнат времето назад“, пише медията, което предполага, че срещите са били заснети предварително.