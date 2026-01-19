Сподели close
Експерти, разследващи причината за влакова катастрофа в Испания, при която загинаха най-малко 39 души, са открили счупена връзка на релсите, съобщава източник, запознат с първоначалните резултати от разследването, предава Reuters.

Техници на място, анализиращи релсите, са установили износване на съединението между релсовите секции, известно като свързваща плоча, което предполага, че дефектът е съществувал от известно време, посочва източникът.

Установено е, че повредената връзка е създала празнина между релсовите се
кции, която се е разширявала с преминаването на влаковете.

Техниците смятат, че тази връзка е ключът към установяване на точната причина за инцидента, добавя източникът, който е пожелал анонимност.

Испанската комисия за разследване на железопътни произшествия (CIAF), която ръководи пълното разследване, не е коментирала информацията.