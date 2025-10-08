BBC.
В понеделник специалният административен район на Китай откри първата си курортна болница, която предлага здравни прегледи, козметични процедури и е оборудвана с високотехнологични скенери. Всичко това е част от луксозните медицински услуги на болницата.
Съоръжението се намира в Studio City в Макао, казино и развлекателен курорт с холивудска тематика, собственост на базираната в Хонконг Melco Resorts and Entertainment.
Проектът има за цел да насърчи здравния туризъм в Макао, да създаде нови работни места и да обедини здравеопазването и развлечението под един покрив, заяви главният изпълнителен директор на курортната верига Лорънс Хо, цитиран от медията.
Съоръжението е открито в партньорство с болницата iRad, частна здравна група в Хонконг, специализирана в ЯМР (магнитно-резонансна томография) сканирания.
"Революционната" концепция има за цел да привлече регионалните и чуждестранните посетители, насърчавайки по-дългите престои и по-високите разходи в курорта и града, се казва в изявление на Melco Resorts.
"Проектът за болницата се вписва в плановете за икономическата диверсификация на Макао", казва Хо.
Според пазарните оценки световната индустрия за здравния туризъм се оценява на десетки милиарди долари и се очаква да нарасне значително през следващото десетилетие.
Азия се утвърждава като основен център за здравния туризъм, като богати пациенти се насочват към Южна Корея за козметичните си операции и към частните болници в Сингапур за напредналите медицински лечения.
Индийските болници също са популярни дестинации, предлагайки по-евтини лечения в сравнение със западните страни.
Междувременно Турция стана известна с достъпните си медицински процедури, включително трансплантации и стоматология.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.