Euronews.
Пациентът е 71-годишен мъж, страдащ от чернодробно заболяване, предизвикано от хепатит B и рак на черния дроб. По информация от лекарите, той не е могъл да получи човешки орган.
Според публикация в специализираното издание Journal of Hepatology, пациентът е живял 171 дни след процедурата. Това показва, че свинският черен дроб може временно да изпълнява основните функции в човешкото тяло. Въпреки това, медиците подчертават, че подобни интервенции все още крият сериозни рискове и предизвикателства.
Трансплантираният орган е от специално отгледано миниатюрно прасе от породата Diannan, чийто черен дроб е преминал през десет генетични модификации. Целта на тези промени е да се намали рискът от отхвърлянето от човешката имунна система и да се подобри безопасността при кръвосъсирването.
През първия месец след операцията черният дроб е функционирал изненадващо добре - произвеждал е жлъчка и ключови протеини, без признаци на остра имунна реакция. На 38-ия ден обаче се появили усложнения - пациентът развил тежко състояние, известно като тромботична микроангиопатия (xTMA), свързано с увреждането на кръвоносните съдове и имунен отговор към чуждия орган.
Макар лечението временно да е овладяло състоянието на мъжа, по-късно се появили вътрешни кръвоизливи, довели до смъртта на пациента на 171-ия ден.
"Този случай доказва, че генетично модифицираният свински черен дроб може да функционира в човешкия организъм за продължителен период", обясни водещият изследовател д-р Бейченг Сун. "Това е важна стъпка напред, която разкрива както потенциала, така и предизвикателствата - особено свързани с нарушеното кръвосъсирване и имунните усложнения, които все още трябва да бъдат проучени".
Според Световната здравна организация хиляди хора умират всяка година в очакване на чернодробна трансплантация. В Китай стотици хиляди страдат от чернодробна недостатъчност, но едва около 6000 души годишно получават трансплантация.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.