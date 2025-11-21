ABC News.
Понтификът измени закон от 2023 г., за да премахне правилото, според което ръководителят на администрацията на светия престол трябва да бъде кардинал.
През февруари предишния папа Франциск назначи сестра Рафаела Петрини, 56-годишна италианска монахиня, за главен секретар на Губернаторството на Ватикана. Назначението беше едно от многото, които Франциск направи по време на 12-годишното си папство, за да издигне жени на висши управленски постове във Ватикана, и бе първият случай, в който жена беше назначена за управител на територията от 44 хектара в сърцето на Рим.
Назначението веднага създаде технически и правни проблеми, които не са съществували преди, защото всички предшествениците на Петрини са били кардинали-свещеници.
Например, Петрини не беше поканена да представи доклада за икономическото състояние на Ватикана на закритите срещи на кардиналите през пролетта, които предшестваха конклава през май, на който беше избран Лео.
Обикновено кардиналът-председател на Ватикана представq доклада. Но тези срещи преди конклава, известни като общи събрания, са само за кардинали.
С промяната на закона в петък, която позволява на некардинал да бъде председател на ватиканската администрация, Лео даде да се разбере, че назначаването на Петрини не е еднократно.
Папата измени закон, за да позволи и на жени да оглавяват администрацията във Ватикана
©
Още по темата
/
Папа Лъв канонизира първите двама светци от своя понтификат, включително първия светец от новото хилядолетие
07.09
Утре ще се състои канонизацията на 15-годишния "инфлуенсър на Бог", Ватиканът очаква хиляди вярващи на площад "Свети Петър"
06.09
Премиерът поздрави папа Лъв XIV: Уверен съм, че отношенията между България и Ватикана ще продължат да се развиват възходящо
18.05
Още от категорията
/
Ивета Чернева: Тръмп защитава със зъби и нокти и ще държи до последния момент да не се разкриват досиетата "Епстийн"
17.11
Николай Кръстев: Връзката на Вучич със Сръбската радикална партия все още се помни и му се напомня както в международен, така и в регионален план
17.11
Администрацията на Тръмп разширява критериите за виза: Диабетът и затлъстяването могат да бъдат пречка
13.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Зеленски получи проектоплан на САЩ за прекратяване на войната с Р...
20:13 / 20.11.2025
Русия се съгласи да продаде своя дял от NIS
15:37 / 19.11.2025
NIS подаде нова заявка за специален лиценз към Министерството на ...
11:17 / 19.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.