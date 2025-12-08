CNN.
Paramount се очакваше да бъде фаворит за Warner Bros. Но WBD — която е майка компания на CNN — избра Netflix, която според нея предлагапо-изгодна сделка.
Тръмп: Придобиването на Warner Bros от Netflix може да бъде проблем
Paramount е направила оферта от 30 долара на акция за цялата компания, докато Netflix е предложила 27,75 долара за Warner Bros. и HBO. Netflix счита, че евентуалното отделяне на кабелните активи на WBD ще струва няколко долара на акция, което в крайна сметка ще надхвърли офертата на Paramount.
В понеделник Paramount заяви, че акционерите на WBD трябва да вземат решение.
"Акционерите на WBD заслужават възможност да обмислят нашата по-изгодна оферта за изплащане в брой на акциите им в цялата компания“, заявява в изявление главният изпълнителен директор на Paramount Дейвид Елисън. "Нашата публична оферта, която е при същите условия, които предоставихме на борда на директорите на Warner Bros. Discovery в частен разговор, предлага по-висока стойност и по-сигурен и по-бърз път към финализиране. Смятаме, че бордът на директорите на WBD преследва по-неизгодна оферта.“
Paramount отправи нова оферта за враждебно придобиване на Warner Bros
