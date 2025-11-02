Парижките катакомби ще бъдат затворени за дълго време заради ремонт
©
Парижките катакомби - подземни галерии, които са последното място за почивка на милиони тела, извадени от гробищата на столицата между Средновековието и Френската революция, ще бъдат модернизирани, с по-добра вентилация, осветление и подобрено оформление.
"Натрупването на влага в катакомбите, което капе в локви на земята и върху посетителите, "е лошо за запазването на костите", каза администраторът на обекта Изабел Кнафу пред Associated press.
Тази влажност позволява на бактериите да се заселят и да растат върху натрупаните скелетни останки. Ремонтите ще имат за цел да ограничат този проблем, като същевременно преструктурират близо 800-метровата пътека, която посетителите ще следват по време на посещението си.
Графитите, които са били нарисувани на някои места, ще бъдат изчистени, въпреки че Кнафу отбеляза, че голяма част от надписите, са оставени от посетители през 19-ти век и те "почти" допринасят за историята на това място.
Още от категорията
/
Френските разузнавателни служби: Българите, осквернили мемориала на "Холокоста", са част от руска кампания
31.10
Захарова: "Коалицията на желаещите" все повече се фокусира върху икономическия натиск върху Русия
31.10
Kyiv Post: САЩ ще намалят контингента си в България, Унгария и Словакия до средата на декември
31.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Шефката на ЕЦБ с напомняне към България
18:38 / 01.11.2025
Масова стрелба на Крит, има най-малко трима загинали
15:31 / 01.11.2025
Дронове блокираха берлинското летище
09:13 / 01.11.2025
BBC: Защо все повече чужденци избират да учат медицина в България...
18:29 / 31.10.2025
Заради ниското ниво на реката: Круизен кораб заседна в Дунав
13:51 / 31.10.2025
Почти 50 души станаха жертви на урагана "Мелиса" в страните от Ка...
11:02 / 31.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.