The Guardian.
Саркози е в затвора от 21 октомври, но адвокатите му веднага поискаха да бъде освободен до приключване на съдебния процес, като други възможни варианти са електронна гривна или домашен арест.
Очаква се той да се яви в съда чрез видеовръзка.
Семейството и съюзниците на Саркози пристигнаха вече в съда.
Съпругата на Саркози, Карла Бруни, е в Апелативния съд в Париж, за да подкрепи съпруга си в усилията му да напусне затвора.
Парижкият съд решава дали Никола Саркози може да напусне затвора
©
Още по темата
Още от категорията
/
Доц. Момчил Дойчев: Възобновяването на ядрените опити от страна на САЩ и Русия са демонстрация на сила и готовност за конфронтация
06.11
"Проект": Шуробаджанащината не е чужда и на Путин, руският президент е назначил над 20 свои роднини на държавни постове
06.11
Евродепутатът Емил Радев настоя за ясни гаранции за защита на личните данни при цифровото евро
06.11
Ще има ли нови държави-членки на ЕС? ЕК обяви оценките си за страните кандидатки за присъединяване към Европейския съюз
04.11
Медведев: Половин трилион евро - Колкото повече Западът харчи за Киев, толкова повече земи ще си върне Русия
03.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Изненада за чужденците, които са нарушили правилата за движение в...
17:05 / 09.11.2025
Ново земетресение със сила 4,5 по Рихтер в Северозападна Турция
14:37 / 09.11.2025
Сергей Лавров се появи: Готови сме за срещи лице в лице!
13:55 / 09.11.2025
Вучич отговори на критиките на Захарова за доставки на сръбски бо...
13:32 / 09.11.2025
Reuters: САЩ отрекоха Унгария, да бесрочно освободена от санкциит...
11:12 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.