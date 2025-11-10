Сподели close
Очаква се днес (10 ноември) френският съд да вземе решение дали Никола Саркози може да бъде освободен от затвора, докато чака решението по обжалването на петгодишната му присъда за престъпна конспирация с цел получаване на средства за предизборната кампания от режима на покойния либийски диктатор Муамар Кадафи, предава The Guardian.

Саркози е в затвора от 21 октомври, но адвокатите му веднага поискаха да бъде освободен до приключване на съдебния процес, като други възможни варианти са електронна гривна или домашен арест.

Очаква се той да се яви в съда чрез видеовръзка.

Семейството и съюзниците на Саркози пристигнаха вече в съда.

Съпругата на Саркози, Карла Бруни, е в Апелативния съд в Париж, за да подкрепи съпруга си в усилията му да напусне затвора.