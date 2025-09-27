което бе подписано на 8 август.
"Фокус" припомня, че двете бивши съветски републики, които от десетилетия бяха в конфликт за суверенитета над спорни територии, постигнаха споразумение. Според CBS, споразумението дава на Съединените щати правото да създадат коридор с дължина 43 километра на арменска територия, който ще се нарича "Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“ или TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity).
