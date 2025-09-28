ЗАРЕЖДАНЕ...
Песков: Путин е готов да се срещне с Тръмп в Москва
"Това е валидна покана. Путин е готов и щастлив да се срещне с президента Тръмп. Всичко зависи от решението на Тръмп“, заяви говорителят на Кремъл.
Припомняме, че през август, след визитата си при Тръмп в Анкъридж, Путин предложи следващата среща между двамата да се проведе в Москва.
