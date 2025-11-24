Песков: Русия не е получила официална информация от САЩ за хода на преговорите в Женева
"Официално все още не сме получили нищо“, коментира той пред журналисти.
Кремъл също няма информация, че САЩ и Украйна са коригирали някои точки в плана.
Вчера в Женева се проведоха преговори с представители на САЩ, Украйна и Европа, на които беше обсъден мирният план.
На 24 ноември агенция РБК-Украина съобщи, позовавайки се на източници, че украинската делегация е успяла да коригира повечето неудобни за Киев точки от документа.
В понеделник украинският президент Володимир Зеленски също заяви, че Киев ще продължи да работи с партньорите си за постигане на компромиси по мирния план.
