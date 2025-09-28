ЗАРЕЖДАНЕ...
Песков: Ситуацията на бойното поле се влошава с всеки изминал ден за Украйна
"Ситуацията за Украйна неумолимо се влошава всеки ден. И преговорната позиция на Украйна неумолимо се влошава всеки ден. Те трябва да са наясно с това“, подчертава той.
Песков предположи, че властите в Киев са наясно с това на вътрешно ниво.
"Но те блъфират тук, за съжаление, и не се стремят към мирно уреждане“, заключва говорителят на руския президент.
