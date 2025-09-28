Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Ситуацията в зоната на СВО се влошава за Украйна всеки ден. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в интервю за журналиста на ВГТРК Павел Зарубин.

"Ситуацията за Украйна неумолимо се влошава всеки ден. И преговорната позиция на Украйна неумолимо се влошава всеки ден. Те трябва да са наясно с това“, подчертава той.

Песков предположи, че властите в Киев са наясно с това на вътрешно ниво.

"Но те блъфират тук, за съжаление, и не се стремят към мирно уреждане“, заключва говорителят на руския президент.