В интервю за Павел Зарубин, говорителят на руския президент Дмитрий Песков отговори на въпрос за евентуална атака от страна на Киев срещу Кремъл. Той отбеляза, че е "по-добре дори да не се спекулира за реакцията на Москва в подобна ситуация“, подчертавайки, че "всички страни разбират това“, предава"Нашият върховен главнокомандващ, президентът, вече се е изказал по тази тема. По-добре е дори да не се говори за това. И всички разбират това... Зеленски се опитва да демонстрира на кураторите, че е "смел войник“, но положението на фронтовете говори обратното“, добавя Песков.Ден преди това украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) биха могли да "провокират спиране на тока“ в Москва. Държавният глава заплаши с удари на ВСУ по Москва, ако руските войски атакуват украински енергийни съоръжения.По-рано Зеленски заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е обещал да обмисли предоставянето на Киев на оръжия, които биха "принудили“ Путин да седне на масата за преговори. Според украинския лидер, ако Русия не прекрати конфликта, служителите, служителите в Кремъл, "трябва да се уверят, че знаят къде е най-близкото бомбоубежище“.