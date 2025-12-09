Песков отговори на думите на Мерц за желанието на Путин да "възстанови СССР"
©
"Това не отговаря на действителността: нито едното, нито другото“, заявява той.
Песков подчертава, че Путин "не иска да възстанови СССР, защото това е невъзможно“ и самият той е говорил за това. Твърденията за подготовка на нападение срещу НАТО са "пълна глупост“, добавя говорителят на държавния глава на РФ.
"Да се говори за това е проява на неуважение към нашите партньори, съюзници от ОНД“, отбелязва Песков.
По-рано Мерц свърза нарастването на военните разходи в страните от НАТО с опасенията на алианса от възстановяването на Съветския съюз. "Путин иска да върне стария Съветски съюз, и това не се отнася само за Украйна, и ние трябва да се защитим от това“, заяви германския канцлер в ефира на ARD.
Путин нарече разпадането на СССР една от ключовите трагедии за страната и причина за конфликтите в постсъветското пространство. В посланието си до Федералното събрание през 2005 г. той определи това събитие като най-голямата геополитическа катастрофа на XX век. Според държавния глава разпадането на Съюза е станало против волята на мнозинството граждани, Путин го свързва с желанието на тогавашното ръководство на Русия да се отърве от вътрешната идеологическа конфронтация.
Още по темата
/
Politico: България ще трябва да подсигури 1,2 милиарда евро финансова гаранция за "репарационния заем" на Украйна
08.12
България, Румъния и Турция обсъдиха атаките срещу танкери в Черно море на срещата на НАТО в Брюксел
03.12
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е далеч, напрежението по върховете в Киев изисква внимателен прочит
29.11
Петър Кичашки: ЕС търси механизъм, с който замразените руски активи от 140 млрд. да бъдат използвани за решаването на ликвидната криза в Украйна
28.11
В Русия превърнаха гълъби в разузнавателни "биодронове", които могат да се управляват дистанционно
28.11
The Telegraph: САЩ са готови да признаят контрола на Русия над Крим и останалите анексирани територии
28.11
Още от категорията
/
Гръцките фермери нахлуха на пистите на едно от летищата на Крит, готвят се да блокират пристанището в Солун
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.