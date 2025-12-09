Изявленията на германския канцлер Фридрих Мерц за желанието на руския президент Владимир Путин да възстанови СССР и намерението на Русия да "нападне НАТО“ не отговарят на действителността, заявява пред журналисти прессекретарят на президента на РФ Дмитрий Песков, предава"Това не отговаря на действителността: нито едното, нито другото“, заявява той.Песков подчертава, че Путин "не иска да възстанови СССР, защото това е невъзможно“ и самият той е говорил за това. Твърденията за подготовка на нападение срещу НАТО са "пълна глупост“, добавя говорителят на държавния глава на РФ."Да се говори за това е проява на неуважение към нашите партньори, съюзници от ОНД“, отбелязва Песков.По-рано Мерц свърза нарастването на военните разходи в страните от НАТО с опасенията на алианса от възстановяването на Съветския съюз. "Путин иска да върне стария Съветски съюз, и това не се отнася само за Украйна, и ние трябва да се защитим от това“, заяви германския канцлер в ефира на ARD.Путин нарече разпадането на СССР една от ключовите трагедии за страната и причина за конфликтите в постсъветското пространство. В посланието си до Федералното събрание през 2005 г. той определи това събитие като най-голямата геополитическа катастрофа на XX век. Според държавния глава разпадането на Съюза е станало против волята на мнозинството граждани, Путин го свързва с желанието на тогавашното ръководство на Русия да се отърве от вътрешната идеологическа конфронтация.