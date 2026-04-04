Петима души загинаха, а 14 бяха ранени при автобусна катастрофа в Турция, според агенция Anadolu.
В сутринта в събота, 4 април, в предградие на Анкара, автобус по разписание загуби контрол и се подхлъзна в канавка, където се сблъска с опора на мост. Петима души загинаха при инцидента, а 14 бяха ранени и откарани в болница.
Автобусът се е насочвал към Къзълджахамам.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.