Петър Кичашки: ЕС търси механизъм, с който замразените руски активи от 140 млрд. да бъдат използвани за решаването на ликвидната криза в Украйна
"Тъй като тези активи са блокирали в Белгия, очевидно белгийският премиер изпитва легитимните опасения, че държавата-агресор би могла под някаква форма да търси включително физическа дестабилизация на Белгия и по някакъв начин да създаде допълнителни грижи, да отвори допълнителни проблеми за сърцето на Европа,“ посочи той.
Според експерта в момента Украйна е фронтовата линия, но това са процеси, които са доста опасни за европейските страни и сериозният разговор тук е как Европа да помогне на Украйна "малко по-структурно и малко по-целенасочено, така че да се постигне някакво сдържане на руската агресия,“ а това според него няма да стане с търсене на правни механизми за използването на замразените руски средства, а е необходима по-категорична позиция и най-вече изявено политическо лидерство. "Необходимо да се помислим по-интензивно по въпроса защо ние се страхуваме да спазим всяка алинея от търговските закони, докато има държава, която много интензивно не спазва нито един текст на международните наказателни закони. Това е по-голям разговор,“ категоричен е той.
Според госта Европа се намира в ситуация, в която бюрокрацията убива демокрацията: "Ние се превръщаме в континент на бюрократи и чиновници, които не могат и не смеят да вземат политическо решение, опитват се да се крият зад процедурни правила и заменят същността на политическото лидерство с фасадни решения, фасадни аргументи, фасадни защитни линии,“ примерът за което е и казусът със замразените руски средства, обясни още Кичашки и добави, че това е въпрос на политическо лидерство, а после идват и юридическите трактовки.
Разбираема е и американската позиция по Украинския въпрос, каза още експертът и допълни, че американците прохождат прагматично, но въпреки това продължават да търсят механизми и продължават да подкрепят разузнавателно и с въоръжение Украйна. "Аз не съм сигурен, че ние ще да правим същото на тяхно място при положение, че ние сега не правим същото, а се намираме на един хвърлей камък от тая гореща война. Малко е несериозно, трябва малко по-мъжката да се пипа, малко по-смело да се действа. Не може да оставиш агресора да си развява коня по този начин и все да чакаш някой друг да дойде да се спаси отвън.“
