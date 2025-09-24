ЗАРЕЖДАНЕ...
Петър Кичашки: Като кихне Америка, Европа ляга болна
По думите на Кичашки две теми са се откроили в речта на Тръмп - миграцията и климатичните промени. "Всичко останало беше част от негова ретроспекция за случилото се в последните няколко месеца в САЩ и по света. Американският президент ясно заяви, че тези два стълба са червените линии за страната", коментира експертът.
"Ако ги искате да бъдете част от свободния свят, трябва да забравите отворените граници и безконтролната миграция и трябва да забравите зелената измама. Това са червените линии и Тръмп ги очерта по много релефен начин", каза Кичашки.
"Знаете старата максима - като кихне Америка, Европа ляга на легло болна", акцентира още той.
Според съсобственикът на “Галъп интернешънъл болкан" България трябва да прави такава политика, каквато отговаря на българския национален интерес, без значение дали тя влиза в колизия с американския, руския, иранския, пакистанския или узбекистанския. Няма абсолютно никакво значение кой харесва това, което ние правим. Ние трябва да правим това, което ни прави нас по-добри и по-успешни.
"В случая вятърът на промяната духа от Америка и е въпрос на далновидност ние да си опънем платната и да позволим този вятър да задвижи българския кораб в правилни води", заключи Кичашки.
