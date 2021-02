Певицата Мери Уилсън почина внезапно

© Getty Images Певицата Мери Уилсън, която е сред основателките на група "Сюприймс" (Supremes), е починала на 76-годишна възраст, съобщава Си Ен Ен.



Уилсън е "починала внезапно тази вечер", се казва в изявление на нейния дългогодишен приятел и публицист Джей Шварц. Певицата е починала в дома си в Хендерсън, щата Невада.



"Уилсън беше "трендсетър, който разруши социалните, расовите и половите бариери", казва Шварц в изявлението си.



Певицата започва кариерата си в Детройт през 1959 г. като вокалистка в група, която тогава се нарича "The Primettes". По-късно тя се превръща в "Сюприймс" - най-успешната група на лейбъла "Мотаун Рекърдс" през 60-те години на миналия век, като записва в актива си 12 сингъла номер едно в чарта.



Сред тях са хитовете на групата като "Where Did Our Love Go", "Baby Love" и "Stop! In the name of Love".



"Тяхното влияние не само продължава в съвременната аренби, соул и поп музика - "Сюприймс" също така помогнаха да се проправи път към масовия успех на чернокожите изпълнители във всички жанрове", се казва в изявлението.