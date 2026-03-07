Сподели close
Временният управляващ съвет на Иран реши да прекрати атаките срещу съседни държави, освен в случаите на атака от тяхна страна. Това обяви днес иранският президент Масуд Пезешкиан, предава Arab News.

''Съветът вчера реши да не нанася удари или да изстрелва ракети срещу съседни държави, освен в случаите на атака от тяхна страна срещу Иран. Многократно сме казвали, че те са наши братя. И трябва да работим заедно, за да установим мир и стабилност в региона''.

Той също така се извини на съседките наТехеран, отбелязвайки, че иранските военни са предприели всички необходими мерки за защита на Иран от атака на САЩ и Израел. Президентът призова за разрешаване на съществуващите различия чрез дипломация, вместо ''да бъдем играчки на Вашингтон и Тел Авив''.

Ден преди това Пезешкиан проведе телефонен разговор с Владимир Путин. Руският президент призова за прекратяване на употребата на сила за разрешаване на проблеми в целия Близък изток и за връщане към мирните преговори. Той отбеляза също, че поддържа постоянен контакт с лидерите на държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССЗ).

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха мащабна операция срещу Иран. Тел Авив заяви, че целта ѝ е да се предотврати придобиването на ядрени оръжия от Техеран. Вашингтон заплаши да унищожи иранския флот и отбранителна промишленост и призова гражданите на страната да свалят режима.

В отговор Иран нанесе удари по израелска територия, както и по американски военни съоръжения в Близкия изток, включително в ОАЕ, Катар, Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт и други страни.