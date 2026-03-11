DW.
Стачката, организирана от синдиката на пилотите VC, засяга пътническите и товарните полети на Lufthansa, излитащи от германски летища от 00:01 часа на 12 март до 23:59 часа на 13 март.
Синдикатът твърди, че преговорите се проточват без напредък и че не е предложено подобрение на условията.
Полетите до части от Близкия изток, включително Египет, Израел, Йордания, Катар и ОАЕ, ще бъдат изключени "предвид настоящата ситуация“ в региона.
Стачката следва по-ранна акция от миналия месец, която според Lufthansa засегна "изключително тежко“ пътниците.
Пилотите на голяма авиокомпания започват стачка, ще има много отменени полети
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Проф. Чуков за евентуално миниране на Ормузкия проток: Отражението върху международните пазари ще бъде много сериозно
11:19
Наша сънародничка от Тел Авив: Изминалата нощ беше една от най-тежките от началото на конфликта
09:15
Тръмп: Смърт, огън и ярост ще се стоварят върху Иран, ако спре петролните танкери през Ормузкия проток
10.03
Доц. Ножаров прогнозира цената на петрола според продължителността на конфликта в Близкия изток – три сценария
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп: Унищожихме 10 ирански минни лодки
22:54 / 10.03.2026
Американското разузнаване: Иран възнамерява да минира Ормузкия пр...
22:53 / 10.03.2026
Пожар избухна в обект на Националната петролна компания на Абу Да...
16:06 / 10.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.