CNN. Говорител на д-р Атия е обяснил, че участието му в програмата на медията е било в самото начало и оттеглянето му дава възможност да не вреди на имиджа на CBS.
Атия, инфлуенсър, специализиран в медицината на дълголетието, беше един от 19-те нови сътрудници, посочени през януари като част от новата стратегия на изпълнителната директорка Бари Уайс за CBS News.
В последните разкрития от досиетата Епстийн е станало ясно, че Питър Атия и осъденият сексуален престъпник са си разменяли неприлични и лични съобщения, отбелязва CNN.
В изявление в X по-рано през февруари д-р Атия заяви, че не е замесен в никаква престъпна дейност и никога не е бил в самолета, острова или на секс партитата на финансиста.
текст: Милен Кандарашев
Питър Атия напуска CBS News заради връзката му с Джефри Епстийн
©
Още по темата
/
Разкритията за нейните финансови зависимости хвърлят нова светлина върху това колко далеч може да стигне един аристократ, за да поддържа фасадата на лукса
18.02
Президентът на хотелската верига Hyatt Томас Притцкер подаде оставка след разкритията за контактите му с Епстийн
17.02
Нови въпроси около смъртта на Епстийн: Съдебен лекар говори за "възможно удушаване" и иска преразглеждане
13.02
"Тя го нарича чичо Джефри": Бивш съветник на Обама и юридически директор на банката Goldman Sachs подаде оставка след свързването й с досиетата на Епстийн
13.02
Хауърд Лутник бил на "семейна ваканция" на острова на Епстийн, чуват се призиви за оставката му
11.02
Още от категорията
/
"Кървава баня" в Мексико след ликвидирането на "Ел Менчо": Армия по улиците и масови екстрадиции на наркотрафиканти в САЩ
08:33
Арестуваха принц Андрю
19.02
Ново нападение с оръжие в училище: Неизвестен мъж откри огън по ученици в Тайланд, взе заложници
11.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Досиетата ''Епстийн'': Питър Манделсън е арестуван по подозрение ...
20:16 / 23.02.2026
Надежда Нейнски: Новият 20-и пакет от санкции срещу Русия на този...
16:39 / 23.02.2026
Експерти алармират за: Опасни химически смеси в препаратите, коит...
12:44 / 23.02.2026
Земетресение от 6.1 по Рихтер разтърси Аляска
08:33 / 23.02.2026
Земетресение с магнитуд 7.1 по скалата на Рихтер удари бреговете ...
20:56 / 22.02.2026
Хаос в САЩ: Задава се зимна буря, невиждана от години, издадено е...
21:02 / 22.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.