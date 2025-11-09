Brussels Times.
33-годишен мъж е задържан за това, че в нетрезво състояние се е качил зад волана, в резултат на което е блъснал най-малко 12 паркирани коли в Антверпен в събота вечерта, преди да изостави наетия си автомобил и да опита да избяга от местопроизшествието.
"Свидетели са се обадили в полицията и са съобщили, че превозно средство е ударило няколко паркирани коли“, заяви говорителят на полицията в Антверпен Воутер Бруинс.
Според него шофьорът се е опитал да избяга, но свидетели на произшествието са го настигнали и задържали, до пристигането на полицията.
Пиян шофьор блъсна 12 паркирани коли в Антверпен
