При пътнотранспортното произшествие, станало днес в белгийския град Антверпен, са повредени най-малко 12 паркирани коли. Това съобщи местната полиция, добавяйки, че шофьорът е бил в нетрезво състояние, предава Brussels Times.

33-годишен мъж е задържан за това, че в нетрезво състояние се е качил зад волана, в резултат на което е блъснал най-малко 12 паркирани коли в Антверпен в събота вечерта, преди да изостави наетия си автомобил и да опита да избяга от местопроизшествието.

"Свидетели са се обадили в полицията и са съобщили, че превозно средство е ударило няколко паркирани коли“, заяви говорителят на полицията в Антверпен Воутер Бруинс.

Според него шофьорът се е опитал да избяга, но свидетели на произшествието са го настигнали и задържали, до пристигането на полицията.