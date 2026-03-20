Земетресение с магнитуд от 3,8 по скалата на Рихтер е регистрирано в Гърция. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на 157 км югозападно от Лариса, 11 км североизточно от Парамития, на дълбочина 5 км, в 09:22 часа местно време (съвпада с българското).