Бившият подполковник от гражданската гвардия на Испания Антонио Техеро е починал на 94-годишна възраст. Това съобщи агенция EFE.

По-рано в пресата се появи информация за смъртта на бившия военен, но тя не беше потвърдена. Информацията за смъртта на Техеро се появи в същия ден, в който правителството публикува десетки разсекретени документи, свързани с опита за държавен преврат, станал на 23 февруари 1981 г. по време на зараждането на испанската демокрация след смъртта на диктатора Франсиско Франко през 1975 г.

Техеро е един от лидерите на преврата. Тогава е завзета сградата на парламента в Мадрид. Десетки граждански гвардейци под командването на Техеро нахлуват в Конгреса на депутатите. Превратаджиите държат парламентаристите в плен с надеждата да върнат страната към авторитарна форма на управление.

Бунтът е потушен на 24 февруари. Скоро Техеро е осъден на 30 години лишаване от свобода, но през 1996 г. е освободен.