Повече подробности не са налични в момента, а близките ѝ са поискали поверителност, според говорител на семейството.
Кийтън става известна през 70-те години на миналия век благодарение на ролята си във филмите "Кръстникът“ и сътрудничеството си с режисьора Уди Алън . Тя печели "Оскар“ за най-добра актриса за "Ани Хол“ от 1977 г. Дългата ѝ кариера включва филми като "Клубът на първите съпруги“ , множество сътрудничества с режисьорката Нанси Майърс и поредицата " Книжен клуб“ .
Актрисата е родена в Лос Анджелис през 1946 г. като Даян Хол и е най-голямото от четири деца. Баща ѝ е бил строителен инженер, докато майка ѝ е останала вкъщи.
