Sky News, позовавайки се на семейството му.
"Бившият водещ на Top Gear и Fifth Gear Куентин Уилсън почина. Роденият в Лестър автокъщ и автомобилен журналист се присъедини към предаването през 1991 г., появявайки се редом с имена като Джереми Кларксън и Джеймс Мей“, се казва в изявление на канала.
Водещият почина от рак на белия дроб.
Почина бившият водещ на Top Gear Куентин Уилсън
