Джими Клиф, един от най-известните и обичани поддръжници на реге музиката, почина на 81-годишна възраст.Звезда от 60-те години на миналия век помогна за разпространяването на звука на Ямайка на световната публика чрез хитове като "Wonderful World“, "Beautiful People“ и "You Can Get It If You Really Want“.Главната му роля на въоръжен бунтовник в криминалната драма от 1972 г. "They Come Harder“ е крайъгълен камък на ямайското кино и е определяна като филмът, донесъл регето в Америка.Съпругата на Клиф, Латифа Чембърс, обяви смъртта му чрез изявление в Instagram. Посланието ѝ беше подписано и от децата им, Лилти и Акен.Роден като Джеймс Чембърс през 1948 г., Клиф израства като осмо от девет деца в крайна бедност в енорията Сейнт Джеймс, Ямайка, пише NOVA. Благословен със сладък, мелодичен глас, той започва да пее в местната църква на шестгодишна възраст. Когато навършва 14 години, той се премества в Кингстън и приема фамилията Клиф, за да изрази висотите, които възнамерявал да достигне.Той записва няколко сингъла, преди да оглави ямайските класации със собствената си композиция "Hurricane Hattie“.През 1965 г. се премества в Лондон, за да работи с Island Records - по-късно домът на Боб Марли - но опитите на лейбъла да направи звука му приемлив за рок публиката в началото не са напълно успешни.Той постига златен успех със сингъла от 1969 г. "Wonderful World, Beautiful People“ – оптимистичен, емоционален химн; и с по-политически заредената "Vietnam“, която Боб Дилън нарече "най-добрата протестна песен, писана някога“.Клиф става международна звезда с "The Harder They Come“, написан специално за едноименния филм, в който той играе Иван Мартин, млад мъж, опитващ се да пробие в корумпираната музикална индустрия на Ямайка."Филмът отвори вратата за Ямайка“, спомня си Клиф. "Той казваше: "Оттук идва тази музика.“Другите му записи включват албумите, носители на награда "Грами“, Cliff Hanger (1985) и Rebirth (2012); а Клиф е въведен в Залата на славата на рокендрола през 2010 г.