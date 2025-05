Почина голям композитор, носител на "Грами"

© Композиторът Чарлс Строус, носител на три награди "Тони", "Грами" и "Еми", почина на 96 години, предаде The News.



Чарлс Строус, прочут музикален композитор, удостоен с три награди "Тони“, "Грами“ и "Еми“ за впечатляващата си кариера, е починал на 96-годишна възраст. Говорител на семейството съобщи тъжната новина за кончината му в четвъртък, 15 май. Създателят на мюзикъла Bye Bye Birdie е издъхнал в дома си в Ню Йорк. Причината за смъртта му не се съобщава.



Строус е носител на три награди "Тони“ – за Applause, Annie и Bye Bye Birdie, който е и първият му голям хит. Сред останалите му номинирани за "Тони“ проекти са Charlie & Algernon, Golden Boy, Nick & Nora и Rags.



Втората му награда "Тони“ идва за мюзикъла Applause, вдъхновен от филма All About Eve и разказа на Мери Ор "The Wisdom of Eve“.



Третата си награда – за най-добра оригинална музика – печели за Annie, историята на рижавото сираче, което пленява сърцето на милиардера Оливър Уорбъкс. Постановката от 1977 г. се превръща в огромен хит и носи на Чарлс първата му награда "Грами“ за най-добър албум на театрално шоу.



Annie се играе над 2300 пъти на Бродуей, има две възраждания, както и екранизации – два филма и две телевизионни продукции.



Чарлс Строус оставя след себе си четири деца и осем внуци.