На 84-годишна възраст почина звезда на Холивуд – Сали Къркланд. Тя беше номинирана за наградите "Оскар".Най-запомнящата й се роля е във филма "Ужилването", от далечната 1973 година.Агентът й Майкъл Грийн съобщи, че Сали Къркланд е починала в хоспис в Палм спрингс.