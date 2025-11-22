The Sun.
Той представяше колекциите си на Лондонската седмица на модата в продължение на над 35 години.
Ирландският дизайнер също така пусна колекцията си Living Studio в магазините Dunnes Stores в цялата страна.
Той е известен с това, че е обличал принцеса Даяна и е бил посланик на фондацията "Джак и Джил“.
Семейството му съобщава, че е "дълбоко натъжено да обяви смъртта на Пол Костело след кратко заболяване“.
В изявлението се добавя: "Той беше заобиколен от съпругата си и седемте си деца и почина мирно в Лондон“.
Костело наскоро представи колекцията си Ready to Wear Spring/Summer 2026 като част от Лондонската седмица на модата през септември.
