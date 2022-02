Почина рок легендата Марк Ланеган

© Американският рок музикант, автор на песни и изпълнител Марк Ланеган почина в Ирландия на 57-годишна възраст. Това беше съобщено в Twitter акаунта на твореца, предава БГНЕС.



"Нашият любим приятел Марк Ланеган почина тази сутрин в дома си в Киларни, Ирландия. Обичаният певец, автор на песни и музикант беше на 57 години", се казва в публикацията.



Преди месеци Ланеган бе споделил в интервю, че е водил тежка битка с COVID-19, като е бил за 3 седмици в кома и временно е загубил слуха си.



Марк Ланеган е роден в САЩ през 1964 г. и започва музикалната си кариера в средата на 80-те години. Основава рок групите "Screaming Trees" и "The Gutter Twins", а също така е член на "Soulsavers" и "Queens of the Stone Age".



Той е един от най-популярните музиканти от грънж вълната.