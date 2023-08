Почина Сиксто Родригес – феновете го определяха за по-голяма звезда от Елвис

© На 81 години е починал Сиксто Родригес - американският рок певец, превърнал се в олицетворение на закъснялата слава.



Двата издадени албума на Родригес в началото на 70-те са търговски провал в родната му страна, което го кара да се насочи към други професии. Близо 30 години по-късно обаче разбира, че без да знае музиката му е придобила легендарен статут в Южна Африка.



Историята му провокира наградения с Оскар документален филм "Търсенето на Шугър мен". Той го превръща в световноизвестен артист и в последното десетилетие от живота му го качва на някои от най-големите фестивални сцени.



В съобщението на сайта на Сиксто Родригес не се уточнява каква е причината за смъртта му.



Роден на 10 юли 1942 г. в Детройт в семейството на американци с мексикански произход, Родригес работи на поточни линии, като в същото време се изявява като музикант, припомня БНР.



В началото на 70-те години издава два албума: "Cold Fact", в който са включени най-известните му песни "Sugar Man" и "I Wonder", и "Coming From Reality".



По-късно Родригес напуска музикалната индустрия, за да заживее спокоен живот на работник в Детройт.



Той получава диплома по философия от Държавния университет "Уейн" и започва да се занимава с политика, включително с неуспешни кандидатури за кмет, градския съвет и щатския сенат.



Музикантът няма представа, че музиката му, и по-специално "Захарния човек", е намерила многобройни последователи в цяла Южна Африка по времето на апартейда, както и в Нова Зеландия и Австралия.



През 1979 г. той е озадачен, когато го канят да свири в Австралия, която посещава отново през 1981 година.



По-късно Родригес казва, че е смятал тези концерти за "странни случайности" и е бил озадачен, когато е видял, че хората могат да пеят заедно с него текстовете.



Освен това той има слабо публично присъствие и много от феновете му вярват на слуховете, че певецът е мъртъв.



Интернет променя живота на Родригес: дъщеря му Ева открива уебсайтове, посветени на баща ѝ, а феновете го издирват преди успешното му турне в Южна Африка през 1998 г.



"Казах му: "В Южна Африка ти си по-голям от Елвис", казва един от почитателите, Стивън Сегерман, в интервю за The Detroit News през 2008 г.